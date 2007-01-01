Калугу озеленят на 50 миллионов под лозунгом Трампа

В понедельник, 18 ноября, власти рассказали об итогах опроса по поводу того, куда потратить выигранные муниципалитетом в федеральном конкурсе деньги.

Как рассказал на планерке городской голова Дмитрий Денисов, большинство калужан высказалось за то, чтобы пустить деньги на озеленение.

Работы пройдут в следующем году.

Также Денисов рассказал, что озеленять город ему предложили под лозунгом «Сделаем Калугу зеленой снова», который перекликается с лозунгом Дональда Трампа, недавно выигравшего выборы президента США.

А вот главного садовника в Калуге пока не нашли. Приходило несколько кандидатов, но у них нет профильного образования. Поиски продолжаются.