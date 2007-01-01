+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калугу озеленят на 50 миллионов под лозунгом Трампа
Новость дня Благоустройство

Калугу озеленят на 50 миллионов под лозунгом Трампа

В понедельник, 18 ноября, власти рассказали об итогах опроса по поводу того, куда потратить выигранные муниципалитетом в федеральном конкурсе деньги.
Дмитрий Ивьев
14:51 сегодня
0 524
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как рассказал на планерке городской голова Дмитрий Денисов, большинство калужан высказалось за то, чтобы пустить деньги на озеленение.

Работы пройдут в следующем году.

Также Денисов рассказал, что озеленять город ему предложили под лозунгом «Сделаем Калугу зеленой снова», который перекликается с лозунгом Дональда Трампа, недавно выигравшего выборы президента США.

А вот главного садовника в Калуге пока не нашли. Приходило несколько кандидатов, но у них нет профильного образования. Поиски продолжаются.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
20%
20%
0%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
M

русский мир

...
Общество
В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей
12:44 сегодня
1 1230
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1784
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 3052
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 3026
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4276
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1252
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4820
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2492
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2124
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3690
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjZpbTFUbHNLTU9UOHVwR0lYVm1ERXc9PSIsInZhbHVlIjoiQmJKbHBjVmM3NlptQnN5Vlo4TmRGTDYzeE5ZVTJ4a2JvTUh2dkJvUHQwUjlnQ1NrUVY5d2ZQb3FMTXpoUWdadGc3R3JPME5uYTFYZFVuR3VrRUFCcE1nQ2U4TUljcW52SkV2YWhxcFBubkdSMW9NcFdiYXVmM1V4RHVrQ0FCL0dsN0ZtOWc4R3FnUDFoWStwU1ZqemNPZklJSkUxR0Z3RzZsQmZsTVNMS0ladDd5K2RhSWhqT21XNklCOVcrSTIzTHdjR1JDYyt4Y3lmVU5RdHRyNGEwcjVBdkNPNElQL2JiNUxlQWxUOXFwNVQ1MFZoTmVpQmdkREsrMDBEYVhObTJ0cDhkQnpYOFlEMVpHY05xcVBrcnRIYXJOalFHRiswZFNER1kvb0RxcWlyTWVML3k3OE9LdTR4T0JPaHNQbVVTZndJWHdOa2pmZnlOYlJ1TUpEcG5qN2hCYjZ3UVFyTVd1ekdJeXpHMDhKMDV2VnIreEhNN21YM1FZS0tqQnJxRXNSZjJESGNsMjZLSzN5Vk1aajc1RVdNTUprcUoyayt1NzlZbVlPVW5aa2pNVUFaQ1BrbTlPSTl2TTdMQXVWYWZwdWJ5UEkzNk5LTjAvV3pmQ0U5OHZQM2pKZ3NkZzV4cDMrTUFQRXp1bC95bHkzb3BDWW9yUVd5WWk0bStHQ3FHZmEzTGNvOXFqcEpCWVpUNEVseEEzanhBNzNhM0ZwcENlZnJ1aVp5N29aRWJPUzJxdmZVUGJuVGVkNndJL1ZYT1VJOW9WMXBDdnBjZitiQ1F5c29LNE11VUlESkRoeHBuMktlZC9nWGYzY2tMdlFWUEluK0xHVlA0bWRTcU03ZCIsIm1hYyI6IjYyMjI0NjA4YWFjZDM1ZjhhNjJiZTIwNmMxNmZhNGJmNWViMmFmMDNjOTBiOGU3MzEzNjNkM2Q5MGI2ODc0ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlRLU3NydEt3MWVyMEpMNHM4Nmp1YVE9PSIsInZhbHVlIjoiWVBwa0NlZTlhNWI1MXE2WjFYVzd6cCtGVUh3a3NkcXZiTmNnY0JXM2QwWGJqeEYvbWVGVVBObC9Nc2syNzBFZzZHTkN4dXR1VTZWZlN4VjA0enpBOXNpZXB5elZ6cjRqN05MTEkwYzFocFlYYmd2Z25FL2pzbUpQVnRTbFAraVNxNGxuQ1RoSEVCU3ZWSmJNTWJqWklFMHFwZ1Q0V3ZtYlNPUVd6VkZsZXZEd1BNbFhsZXdrdlZRb1poSWlJVHV2N0wvYi8rdXNJUy9FMXNoK2pUZ1MvdnF6bURPOEUwZW5HWjhLZ1BLckc0TW5hNjQvYllkenJKMkF5SGhHVmExNHFJUWJoekxWZlR6ZWpLQmVGZDFSalpHeG9aNW5ZbWRWaS9OcDliZzlHaEQxdHBwVkhEeXFacHQ1VXpmMjVEaFVOdmRzL29RMkQ2TkRVRElLRlRHMEg3dkQ0UFNXaTZNZVdiN1ZTMU1BSXZNekxXMWR1QWk4Wnk1WVJIUmFjOGJlWjkxUkxvSUxJRjhUb1o0RU1PQ1p5K3NKTmtNbVpKT013Qm44c0MrR3JkR0VsTHNHTTJ2ZE1MbmJHbGwvcUplUCIsIm1hYyI6ImE1YWU3YzE1MjgzZDI5M2U5NDY4NWI2ZjQ0NmIyNWVjODZmN2JiM2FiNWJjMTQ4NGFjZGEyZDIzZGZiYjViNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+