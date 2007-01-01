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Новость дня Благоустройство

В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»

Она появилась на фасаде дома на улице Ленина напротив Дворца спорта.
Дмитрий Ивьев
12:21 сегодня
1 676
Фото: Алексей Комов.
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- Произведено пробное подключение через аккумуляторы отреставрированных вывесок, - рассказал 16 ноября главный архитектор города Алексей Комов. - Финальное присоединение к электросети будет сделано на предстоящей неделе.

По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания.

- Буквы остались исторические, они внимательно отреставрированы, а неон на буквах воссоздан «настоящий, как в советскую эпоху», - заявил Комов.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 сегодня
1 662
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

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Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

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Молодцы, парни!

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Неместный..

Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

...
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