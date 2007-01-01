В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»

Она появилась на фасаде дома на улице Ленина напротив Дворца спорта.

- Произведено пробное подключение через аккумуляторы отреставрированных вывесок, - рассказал 16 ноября главный архитектор города Алексей Комов. - Финальное присоединение к электросети будет сделано на предстоящей неделе.

По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания.

- Буквы остались исторические, они внимательно отреставрированы, а неон на буквах воссоздан «настоящий, как в советскую эпоху», - заявил Комов.