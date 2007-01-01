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Новость дня Благоустройство

В Калуге устроили свалку под окнами школы

Видео 14 ноября прислал наш читатель.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
0 994
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Судя по эти кадрам, рядом с новым зданием школы №46 валяется строительный мусор, покрышки, стаканчики, салфетки и даже шприцы.

Напомним, новый корпус 46-й школы в Калуге открыли в сентябре 2023 года.

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