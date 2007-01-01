В Калуге зимой начнут плавить снег

В этом году коммунальщики впервые будут использовать снегоплавильную установку.

- Она небольшая, но достаточно производительная. Объем переработки снега у нее в час – 100 кубических метров, - рассказал 14 ноября в эфире радио «Комсомольская правда-Калуга» первый заместитель городского головы Александр Серяков. - В сутки примерно 800 кубов. Мне кажется, неплохой объем. Для понимания – в снежные зимы мы в сутки вывозим от 3 до 6 тысяч кубов снега из города. 800-900 через снегоплавильную установку может пройти. Мы планируем на эту установку вывозить снег из центральной части города.

Если установка докажет свою эффективность, на следующие годы могут появиться новые. Воду, получившуюся из грязного снега, обещают утилизировать правильно.

- На грунт и в Оку ничего не попадет, - заявил Серяков. - Договорились с водоканалом. Стоки будут сбрасываться в канализационный коллектор.

Остальной снег в Калуге будут вывозить на специальные свалки. Их зимой будет две – в районе Доможирово и в районе Рождествено.