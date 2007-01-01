В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений официально прокомментировало ситуацию, которая сложилась в районе домов №311-315.

Как мы уже рассказывали, местные жители бьют тревогу – на аллее, которая используется для прогулок, начали вырубать деревья.

- Территория находится у застройщика в аренде, - заявили в городской управе. - В соответствии с утверждённым проектом планировки и проектом межевания территории планируется размещение двух стоянок транспортных средств, для хранения индивидуального автотранспорта с общим количеством машиномест равным 465 единиц. По информации застройщика, все деревья удаляться не будут, существующая рекреационная зона в районе домов №№ 315 корп.5,6 и № 313а по ул. Московской сохранится.