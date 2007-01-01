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Главная Новости Благоустройство В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
Новость дня Благоустройство

В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений официально прокомментировало ситуацию, которая сложилась в районе домов №311-315.
Дмитрий Ивьев
15:35 сегодня
1 2142
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Как мы уже рассказывали, местные жители бьют тревогу – на аллее, которая используется для прогулок, начали вырубать деревья.

- Территория находится у застройщика в аренде, - заявили в городской управе. -  В соответствии с утверждённым проектом планировки и проектом межевания территории планируется размещение двух стоянок транспортных средств, для хранения индивидуального автотранспорта с общим количеством машиномест равным 465 единиц. По информации застройщика, все деревья удаляться не будут, существующая рекреационная зона в районе домов №№ 315 корп.5,6 и № 313а по ул. Московской сохранится.

Схему будущей парковки опубликовали местные жители.
Схему будущей парковки опубликовали местные жители.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
SergeyKLG

Долой деревья в городе! Всё в закатать в асфальт!

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
16:29 сегодня
1 2136
Александр KU

Сократили работу транспорта в вечерние время. Раньше можно было уехать до 01.00 . Теперь после 20.00 фиг уедешь, 1 транспорт в час. И это ещё не зима.

...
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15:37 сегодня
1 786
Александр KU

Уничтожить, продать, экспортировать. Всё что останется это вам дорогие Калужане.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать аллею на улице Московской
15:32 сегодня
1 954
mrTJohn

Как банки дают кредиты студентам и пенсионерам? Тут, вроде работающих то перепроверяют семь раз на платежеспособность. Складывается ощущение, что банки в сговоре.

...
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В Калуге студент перевел мошенникам миллион рублей
14:04 сегодня
1 1452
BIOS

Уважаемые коллеги, подписчики и жители Калужской области! Хотим Вам сообщить, что участники проекта «Помощь рядом!», которые помогают ветеранам боевых действий и участникам СВО в Калужской области стали финалистом Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024! В настоящее время проходит народное голосование в приложении VK до 21 ноября. Оставить голос за проект «Помощь рядом!» могут пользователи VK старше 14 лет. В период народного голосования именитые жюри оценят заявки финалистов. Как уже было выше сказано - пользователи социальной сети ВКонтакте могут присоединиться по ссылке https://vk.com/app52202761#/category/organization/nomination/267 и отдать свой голос за проект, который помогает ветеранам боевых действий и участникам СВО в Калужской области!

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Калужский проект стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ
13:26 сегодня
1 686
Василёк

ну и как перспективка-то ?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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Эдуард Самсонов

Выгнать всех этих бесполезных мигрантов, едут с семьями,администрация даёт им квартиры,а свои пороги обивают и результат ноль,в магазинах работают,хотя им запретили,плюют на закон губернатора Шапши!Всех их гнать!Они своей стране не нужны,а здесь то они зачем???Постоянно их проверять нужно!!!

...
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11:03 сегодня
2 818
Shurez
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08:51 сегодня
1 1708
Василёк

денисовские добавки в асфальт не сработали ? как же так ? гост оказался умнее ?

...
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В Калуге асфальт начал разваливаться через день после укладки
18:11 13.11
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