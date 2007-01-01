В Калуге начали вырубать аллею на улице Московской

Деревья пилят в районе домов №311 корпус 3, 5 и 6, сообщили 14 ноября местные жители на странице городского головы Дмитрий Денисова.

- Это любимое место жителей ближайших домов и является единственной пешеходной зеленой зоной на нашей стороне, - говорится в жалобе. - В последнее время часть деревьев оказалась аварийной, так как, прокладывая коммуникации, застройщик повредил корни деревьев. Не так давно мы узнали, что этот участок арендован, и по проекту там будет автостоянка необщего пользования. Площадка для размещения парковки автотранспорта подразумевает вырубку огромного количества деревьев с ликвидацией пешеходной зоны. Несколько лет назад городские власти благоустроили аллею: заменили асфальтное покрытие на тротуарную плитку.

В обращении говорится, что люди согласны на обрезку аварийных деревьев, но не хотят превращения зеленой зоны в пустыню для машин.

- С раннего утра и до позднего времени там всегда гуляют люди, - написал еще один местный житель. - Плюс деревья защищают дома от пыли и шума с улицы Московской. Мы против уничтожения аллеи и строительства парковки.

Городская управа пока никак не комментировала жалобы.

UPD. Опубликован официальный комментарий горуправы.