В Людиново нерадивого подрядчика выгнали из лесопарка
Компания, работавшая летом в городе, не выполнила свои обязательства.
Подрядчик не установил подъемник на горке.
- Лето закончилось, и ремонт вместе с ним, - сообщил 14 ноября глава районной администрации Стефан Перевалов.
Также начали проявляться проблемы на уже завершенных объектах.
С компанией расторгли контракт. Также ей выставили претензию на 350 тысяч рублей.
Перевалов пообещал завершить ремонт силами другой компании.
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