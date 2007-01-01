В Людиново нерадивого подрядчика выгнали из лесопарка

Компания, работавшая летом в городе, не выполнила свои обязательства.

Подрядчик не установил подъемник на горке.

- Лето закончилось, и ремонт вместе с ним, - сообщил 14 ноября глава районной администрации Стефан Перевалов.

Также начали проявляться проблемы на уже завершенных объектах.

С компанией расторгли контракт. Также ей выставили претензию на 350 тысяч рублей.

Перевалов пообещал завершить ремонт силами другой компании.