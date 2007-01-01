В Калужской области беспилотник обследовал возгорания на Ерденевском полигоне

С помощью БПЛА смогли выявить очаги тления, рассказал 14 ноября глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

На полигоне каждый день работает тяжелая техника. Но к некоторым местам машины подъехать не могут из-за опасности провалиться.

С помощью квадрокоптера обследовали дальние края бывшей свалки.

- Это тление следствие того, что мусор свозился неконтролируемо, - пояснил Парфенов. - Сейчас мы, так сказать, начинаем рекультивацию. Мне эта проблема «досталась в наследство», но моя задача, как главы администрации справиться с этим. Желание у меня есть, возможности тоже — будем делать так, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме.