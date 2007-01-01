В Обнинске подрядчика в Репинском овраге припугнули прокуратурой

Благоустройство там затягивается.

В среду, 13 ноября, с представителями компании, которая выполняет работы, встретился и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

На встречу он позвал прокурора Обнинска Павла Гильдикова.

- Пока, к сожалению, перечень того, что не сделано, больше того, что уже выполнено, - заявил Лежнин.

Чиновники отмечают дефицит рабочих у подрядчика.

До 24 ноября в овраге обещают уложить 500 квадратных метров плитки и выполнить еще множество работ. Произойдет ли это, чиновники будут выяснять на месте. Следующее совещание пройдет уже в овраге. И так же вместе с прокурором.