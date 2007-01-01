В Обнинске подрядчика в Репинском овраге припугнули прокуратурой
Благоустройство там затягивается.
В среду, 13 ноября, с представителями компании, которая выполняет работы, встретился и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
На встречу он позвал прокурора Обнинска Павла Гильдикова.
- Пока, к сожалению, перечень того, что не сделано, больше того, что уже выполнено, - заявил Лежнин.
Чиновники отмечают дефицит рабочих у подрядчика.
До 24 ноября в овраге обещают уложить 500 квадратных метров плитки и выполнить еще множество работ. Произойдет ли это, чиновники будут выяснять на месте. Следующее совещание пройдет уже в овраге. И так же вместе с прокурором.
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