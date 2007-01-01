В Калуге грязь оставили на месте замены теплосетей

Фото с улицы Клюквина, 27 опубликовала 13 ноября местная жительница.

- Подрядчиком не ведутся никакие работы, от слова совсем! – жалуется калужанка. - Одна грязь, пройти невозможно. Неужели сложно было засыпать щебнем? Детям в школу полоса препятствий, пожилым людям пройти невозможно. Убедительная просьба обязать подрядчика привести придомовую территорию в надлежащий вид. И закопать траншеи теплосетей.

Ранее, напомним, городские чиновники признались, что в этом году не успеют благоустроить все территории, где велись работы.