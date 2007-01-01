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Главная Новости Благоустройство В Калуге грязь оставили на месте замены теплосетей
Благоустройство

В Калуге грязь оставили на месте замены теплосетей

Фото с улицы Клюквина, 27 опубликовала 13 ноября местная жительница.
Дмитрий Ивьев
16:44 сегодня
0 732
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- Подрядчиком не ведутся никакие работы, от слова совсем! – жалуется калужанка. - Одна грязь, пройти невозможно. Неужели сложно было засыпать щебнем? Детям в школу полоса препятствий, пожилым людям пройти невозможно. Убедительная просьба обязать подрядчика привести придомовую территорию в надлежащий вид. И закопать траншеи теплосетей.

Ранее, напомним, городские чиновники признались, что в этом году не успеют благоустроить все территории, где велись работы.

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Лента комментариев
shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

...
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На улице Чижевского в Калуге проведут только частичный ремонт
15:34 сегодня
1 1384
best85

Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

...
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1 2624
октябрёнок

"просто засыпать грунтом" важно подсыпать вовремя

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3 1906
октябрёнок

весь город должен соответствовать, и таблички-адреса домов проверить

...
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13:53 сегодня
2 7570
Василёк

идет второй год как дамбу просто перекрыли, чтобы ничего с ней не делать. Какой суд... кого с кем и по какому поводу - это, кончено, для кп40 совсем не обязательные вопросы.

...
Авто и транспорт
В Калуге уже год не могут отремонтировать дамбу
12:48 сегодня
1 1760
Василёк

как называется волшебная добавка для асфальта, которая позволяет плевать на ГОСТ на дорожные покрытия ?

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали сроки асфальтирования улицы Мичурина
12:39 сегодня
1 822
shestov

"Но дата проведения работ пока не называется." - всё как обычно - это же Калуга: набережную начали делать - недоделали, деревья спилили - швырнули, асфальт срезали - старые куски асфальта теперь будут валяться пока кто-нибудь куда-нибудь жаловаться не начнёт... Почему нельзя сделать работу сразу? Срезали асфальт - СРАЗУ убрали старый до конца (а лучше всего уложили новый), спилили деревья - убрали СРАЗУ... Ещё вопрос: зачем тогда вообще срезали асфальт?

...
Авто и транспорт
В Калуге срезали асфальт на улице Мичурина
12:31 сегодня
1 992
ILR

Всего 2 месяца, нужно год подождать, потом мешки сами порвутся - такое уже было на той же улице. Так что, это ещё не срок "шевеления" соответствующих структур в управе.😮

...
Благоустройство
В Калуге мешки с мусором бросили на два месяца
12:14 сегодня
1 964
mrTJohn

Буквально ходют под себя.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге фекалиями затопило подвал жилого дома
11:25 сегодня
1 1672
Василёк

Прикормленное комовское рекламное агентство пытается догнать инфляцию. Но вот тут хот какая-то польза. Главное чтобы из дров вывески не появились.

...
Благоустройство
В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
10:21 сегодня
2 7570
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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