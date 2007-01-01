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Благоустройство

В Калуге жалуются на грязь в центре города

Местная жительница рассказала о плохом состоянии пешеходной дорожки между сквером Пушкина и улицей Марата.
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
0 862
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- Всего несколько метров грязи и огромной лужи. Пишем об этом уже несколько лет, и ничего не решается, - заявила калужанка.

В городской управе пока не смогли назвать сроков ремонта.

- Пока, к сожалению, нет инертного материала, чтобы подсыпать этот участок, - говорится в официальном комментарии властей. - Будем рассматривать такую возможность в следующие годы.

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