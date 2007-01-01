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Благоустройство

В Калуге мешки с мусором бросили на два месяца

Фото с улицы Поселковой 13 ноября прислала местная жительница.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
0 702
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По ее словам, мешки лежат уже около двух месяцев – с сентября.

– Уборка этой территории запланирована на сегодня-завтра, – прокомментировали в городской управе.

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