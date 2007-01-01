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Благоустройство

Жители Калужской области жалуются на тотальную темноту

В Малоярославецком районе нет освещения на дороге, ведущей к Головтеево от станции Ерденево.
Дмитрий Ивьев
11:24 сегодня
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- Вы видите дорогу? А время только 18:00, а как быть, когда возвращаешься с работы в 21:00. Благо есть фонарики на телефоне. Света нет до самого поселка, - рассказал 13 ноября местный житель.

- К сожалению, обустройство освещения данного участка дороги не запланировано в этом году, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области. - Мы постараемся рассмотреть эту возможность при составлении программы работ в последующие годы.

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