Жители Калужской области жалуются на тотальную темноту

В Малоярославецком районе нет освещения на дороге, ведущей к Головтеево от станции Ерденево.

- Вы видите дорогу? А время только 18:00, а как быть, когда возвращаешься с работы в 21:00. Благо есть фонарики на телефоне. Света нет до самого поселка, - рассказал 13 ноября местный житель.

- К сожалению, обустройство освещения данного участка дороги не запланировано в этом году, - прокомментировали ситуацию в министерстве транспорта Калужской области. - Мы постараемся рассмотреть эту возможность при составлении программы работ в последующие годы.