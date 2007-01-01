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Благоустройство

В Обнинске новое освещение появилось на проспекте Ленина

Фонари установили вдоль домов 222-228, сообщили 12 ноября в администрации города.
Дмитрий Ивьев
08:47 сегодня
0 280
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Длина новой трассы – 500 метров.

Как пояснили чиновники, освещение оплатили из средств ТОС 51 микрорайона.

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