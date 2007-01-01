В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
Городской голова Дмитрий Денисов 11 ноября утвердил архитектурно-художественную концепцию внешнего облика площади.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горуправы.
Вывески должны унифицировать на девяти домах: площадь Победы, 1, 2, 7, 10, 10а, 11/2, 15, а также Жукова, 1 и 2.
Сейчас лишь небольшая часть рекламных конструкций соответствует утвержденным нормам.
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