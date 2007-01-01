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Главная Новости Благоустройство В Калужской области опять начали тушить Ерденевский полигон
Благоустройство

В Калужской области опять начали тушить Ерденевский полигон

Он продолжает тлеть уже много лет.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 314
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- После неудачных попыток завезти грунт наверх, когда бетонные плиты начали проваливаться под техникой и пошёл дым, разработали другую концепцию ликвидации. Пока получается, - рассказал 12 ноября глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

С помощью бульдозера и экскаватора удалось локализовать три небольших очага площадью 400 квадратных метров.

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обнинск малоярославец
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Лента комментариев
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