В Калужской области опять начали тушить Ерденевский полигон
Он продолжает тлеть уже много лет.
- После неудачных попыток завезти грунт наверх, когда бетонные плиты начали проваливаться под техникой и пошёл дым, разработали другую концепцию ликвидации. Пока получается, - рассказал 12 ноября глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
С помощью бульдозера и экскаватора удалось локализовать три небольших очага площадью 400 квадратных метров.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь