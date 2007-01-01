В Калужской области благоустроили 65 общественных пространств

В Жиздре завершилось благоустройство мемориального комплекса «Огонь Славы». В Ферзиково - детской площадки на улице Афонина. В Боровске появилась «Тропа здоровья». В Товарково - новая смотровая площадка с живописным видом на Угру, сообщил 11 ноября губернатор Владислав Шапша.

Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Важно, что жители сами решают, какие территории надо благоустроить в их населённых пунктах в первую очередь, - подчеркнул Шапша. - С 2021 года, когда голосование проходило первый раз, число жителей, вовлечённых в выбор объектов, выросло с 82 тыс. до 140 тыс. человек. Главам районов: это не предел. Нужно вовлекать максимально возможное число людей.

Реализация этого проекта продлена до 2030 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».