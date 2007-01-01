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Благоустройство

В Калужской области благоустроили 65 общественных пространств

В Жиздре завершилось благоустройство мемориального комплекса «Огонь Славы». В Ферзиково - детской площадки на улице Афонина. В Боровске появилась «Тропа здоровья». В Товарково - новая смотровая площадка с живописным видом на Угру, сообщил 11 ноября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:51 сегодня
0 524
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Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Важно, что жители сами решают, какие территории надо благоустроить в их населённых пунктах в первую очередь, - подчеркнул Шапша. - С 2021 года, когда голосование проходило первый раз, число жителей, вовлечённых в выбор объектов, выросло с 82 тыс. до 140 тыс. человек. Главам районов: это не предел. Нужно вовлекать максимально возможное число людей.

Реализация этого проекта продлена до 2030 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
11:57 сегодня
2 664
дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

...
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В Калуге засыпали песком площадь Старый Торг
11:54 сегодня
1 1296
Demarco

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:31 сегодня
5 4354
harier

По-вашему ядерная ракета хранилась в одном из гаражей в Сосенском? )))

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
10:02 сегодня
5 4354
Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

...
Общество
Владислав Шапша рассказал о выполнении 90% наказов калужан
09:59 сегодня
2 664
Василёк

а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

...
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09:23 сегодня
1 1318
Геннадич

Шо, опять? 😃

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09:12 сегодня
1 2654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ?

...
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07:51 сегодня
2 7846
mrTJohn

при обнаружении обломов

...
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В Калужской области уничтожили семь беспилотников
07:48 сегодня
5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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