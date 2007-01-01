+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Обнинске заработало новое освещение на улице Белкинской
Благоустройство

В Обнинске заработало новое освещение на улице Белкинской

Светлее стало на участке между домом №43 и проспектом Ленина, рассказали 8 ноября в администрации города.
Дмитрий Ивьев
12:11 сегодня
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там смонтировали 22 торшерные стойки со светильниками.

Работы провели за счет средств ТОС 51 микрорайона.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 сегодня
1 462
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 сегодня
3 2798
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 2798
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
Благоустройство
Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 2708
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
Происшествия
В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
22:52 08.11
1 2394
Василёк

это что ж им с детства к бегам из рф готовиться ?

...
Общество
Юных жиздринцев начали обучать профессии журналиста
22:50 08.11
1 762
ecilop

"Приоритет – качеству, поэтому будем выгадывать каждый погожий денёк"

...
Общество
В Калуге наконец-то начали ремонтировать улицу Чижевского
22:23 08.11
1 1410
ajax

А как его с долгами выпустили за рубеж?

...
Общество
Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково
17:06 08.11
2 4380
A-72

что дальше, если Китай пошлет

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
16:49 08.11
3 2798
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

...
Общество
Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково
11:51 08.11
2 4380
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjgxeStkZVM3U1ZMUGY0UW1kVzN3TVE9PSIsInZhbHVlIjoiL1ViYlVPR2JmS1Uzbkh6Z2tMMnd5SWJHaWdjZmtzcDVrV21BeU5ZU3hXZ1hlRlExNlBZYkF3UW9ncnpSRDFWTFBxMVJTNVM1V29Mb3pXOGlLRHFJSjZRZkxkSEpwU0swYWVSRmJTVDRmaXpLS3k3bXo5R0xNeG9pNy8xeFRkWmp6TllWRHYvU0JGVDRwWnVybFZMYVdnNlA1Z3gybVdXMzNXWnh1NGYydHR1R2VyRU1PdmxXcDJURjIrUHAzMnd3OHdrU0FZbEpqOVNiMzFLNUJHRkoxUitld3p0cHN0bWJrNHJCUVBYRHA2aFh6Qng4QWEzNDZWZFdvU1ovcHAyUEw2ZC9qdW16Q25LY3BleEtBdDRxeXRVWXRsZ1ZoQkRMbERSYTNZWWtZUDN1NE9VeElNZHdvcFBUM2RZdTRrQ0U3TWx2SzZ5VTVwRFFWYXRLSHFqcHdhc0xjMXpUT1RPU1ZhMUFxOXV3RFhzek5tWXVhSklUdkF1SkVwODY0em0xNU93alpQYVE5WmdHYk11WXpsQmtXQjdOdUJXbVB6a2ZRaWdlbU9GMnlUVkpNcE9Scmd0bmJlbTlld0lRLzllN1J1S1pzVGRBYndGYVo4MXk2WDlwR3R5RkdzV3UrN0Z5cVpnR2hHLytDcU1RN25SV3B3aFVyMklIZ29tR1h3YlpVcXBnOVpDamcvNlRaQUhpaEsxaGttTnFQanMvbndadUUvbnZ1a3oraXRNbENIaGIzckZqd1ZoSUZadVFjRXpER0d4VlR1YTlrbHNCWTc1ZnU0NGV1OHVKZ0RqQStXUDdOcFN1OGxvZHNyZGVmK2hQc0F6YkNKMUtURUwxN2JMUCIsIm1hYyI6ImEwMDcyYWQ1ZTVhZWVmOGRlODJiNWFkOTc4ZjQzMzk5YWM1ZjU1YjA2MjY4MTAxODk2NjJhZTkxYzIzMTUwY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imxmd0JEYlJTNjZZM3NtYng1RFFDSHc9PSIsInZhbHVlIjoiSE1WWlpIWkphNWNuUnZKUzFiMThzWStKNUtQamZqZURDZ2JJTHVQNk9jWlduS3ErL2hzTktrcHNmakFKdklmd29FeXZQditpTHMwcklCb0QrUzF1OFdtaEd5NlY0UDRaY1dhdjZGU3JHMGMyMWIramliV0x2S1RqM3pyVjZLVEhqbFlhRyt5S0xPdW9CMGpTek9LVmtrQXk4dm9rYVhkNHF1WlpsZ3pQMTlLczJOTVdwWTNGNGxucmNzbVhzSWZVK1kvZFI3bGlaeDdGU3ZRL3dqTHg1a0hwdTNTdGVaUmJVUlpVaytqK3Q4VFhWNUZOU1RBNjdydkoyTXI1VGtUZmdGbXB4Z3RGejZZcCtoa3RORVF4Z2VXODdVUXNpN2tDck1WcmJTSE85c0tKRXhiY1lSMzN2ZzY4Y0J1M25WckpRc09BWms3K1BtZ0pEKy9YZ29mcmhFNFc4QVJkSVhQc1Y5ejNsa0c4WE5BNlpIUThFRnF0ZTNsVjdTbDdxbTMyQkdUMDN4U2tRV0NkNGZEenpxR3RRa1ZnczdWVUx6WmdGY1pPSythc3BMc2w4N25tY05sQmVRdkxjM0VVSGFLRiIsIm1hYyI6ImY4MTRkN2M3MWIzYWNmZmQ4YmQzYWFmNTBiZGNiZTNhMGQzODViOTQ5MTVlM2RjZmFjOWRjNmFlMmE0NjFiNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+