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Главная Новости Благоустройство В Боровске ликвидировали контейнерную площадку в переулке Текстильном
Благоустройство

В Боровске ликвидировали контейнерную площадку в переулке Текстильном

Она была расположена у школы и детского сада.
Дмитрий Ивьев
11:38 сегодня
0 292
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Мусоровозы представляли угрозу для большого количества пешеходов.

Навалы мусора оттуда вывезли. Рядом повесили объявление о переносе.

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обнинск боровск
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