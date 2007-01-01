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Благоустройство

Тротуар в центре Калуги восстановят только к концу ноября

Такие сроки 8 ноября сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11:20 сегодня
0 438
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Ранее в районе дома №11 проводились ремонтные работы. Ямы закопали, но плитку на место не вернули.

- Подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный контактом срок, за что был оштрафован, - заявили в городской управе. - Подрядчик будет работать до полного исполнения обязательств и возвращения мест разрытий в первоначальный вид.

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