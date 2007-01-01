Шапша попросил калужан активнее голосовать за то, как потратить 50 миллионов
Ранее стало известно, что Калуга победила в федеральном конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная практика».
На данный момент в онлайн-опросе лидирует вариант озеленения. За него проголосовали 53% участников.
В пятницу, 8 ноября, губернатор Владислав Шапша призвал калужан проявить активность.
При этом он согласился, что нужно восстанавливать зеленую Калугу.
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