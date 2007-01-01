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Главная Новости Благоустройство Шапша попросил калужан активнее голосовать за то, как потратить 50 миллионов
Благоустройство

Шапша попросил калужан активнее голосовать за то, как потратить 50 миллионов

Ранее стало известно, что Калуга победила в федеральном конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная практика».
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
0 116
Фото: правительство Калужской области.
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На данный момент в онлайн-опросе лидирует вариант озеленения. За него проголосовали 53% участников. 

В пятницу, 8 ноября, губернатор Владислав Шапша призвал калужан проявить активность.

При этом он согласился, что нужно восстанавливать зеленую Калугу.

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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

...
Общество
Калужский военкомат прислал повестку транссексуалу из деревни Бордуково
11:51 сегодня
1 2918
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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09:15 сегодня
5 5222
mrTJohn

В рыночных условиях организовали бесплатный сбор макулатуры для коммерческих заводов. Ещё организуйте сбор металлолома. Самым активным сборщикам можно бусы подарить. 🤣

...
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Калужане собрали 19 тонн макулатуры
07:37 сегодня
4 1612
ILR

Фото: Дмитрий Денисов...😲

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В одной из деревень Калуги рассмотрят возможность ремонта дороги в следующем году
18:20 07.11
2 2056
VGA

Рано начали подгонять с ТЮЗом, в следующем году бы в самый раз. Еще даже на год не успели просрочить.

...
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18:00 07.11
3 1700
VGA

Надо платить, а не на халяву собирать, тогда проблем с макулатурой не будет.

...
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17:59 07.11
4 1612
mrTJohn

Новый каток планируют подарить городу работники водоканала в этом году на ул. Тульской.

...
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В Калуге прорвало трубу с холодной водой на улице Тульской
17:44 07.11
1 1630
5508

так вроде это спецсостав, который и в луже сработает?

...
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В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
16:44 07.11
5 4490
5508

может разумно предоставить новые квартиры на этом же месте после стройки?

...
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16:43 07.11
4 4966
5508

коллективизм, а точнее общинность, лежит в основе русского общества. именно на это и опирался союз. а эго и деньги это западные ценности, навязываемые

...
Общество
7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу
16:39 07.11
7 5274
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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