Шапша попросил калужан активнее голосовать за то, как потратить 50 миллионов

Ранее стало известно, что Калуга победила в федеральном конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная практика».

На данный момент в онлайн-опросе лидирует вариант озеленения. За него проголосовали 53% участников.

В пятницу, 8 ноября, губернатор Владислав Шапша призвал калужан проявить активность.

При этом он согласился, что нужно восстанавливать зеленую Калугу.