Спилили и бросили: в Калуге ветками завалили тротуары
Наш читатель пожаловался на ситуацию на улице Степана Разина.
Там, как и на нескольких других улицах в центре, несколько недель назад спилили сухие деревья, но ветки никто так и не вывез.
Калужанин опасается, что вскоре это все может засыпать снегом, и оно так и пролежит до весны.
В городской управе пока не комментировали, когда запланированы работы не Степана Разина. По последним данным, сейчас подрядчик еще занимается пнями на улице Театральной.
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