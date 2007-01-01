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Новость дня Благоустройство

Спилили и бросили: в Калуге ветками завалили тротуары

Наш читатель пожаловался на ситуацию на улице Степана Разина.
Дмитрий Ивьев
09:44 сегодня
0 1224
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Там, как и на нескольких других улицах в центре, несколько недель назад спилили сухие деревья, но ветки никто так и не вывез.

Калужанин опасается, что вскоре это все может засыпать снегом, и оно так и пролежит до весны.

В городской управе пока не комментировали, когда запланированы работы не Степана Разина. По последним данным, сейчас подрядчик еще занимается пнями на улице Театральной.

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