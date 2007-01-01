Спилили и бросили: в Калуге ветками завалили тротуары

Наш читатель пожаловался на ситуацию на улице Степана Разина.

Там, как и на нескольких других улицах в центре, несколько недель назад спилили сухие деревья, но ветки никто так и не вывез.

Калужанин опасается, что вскоре это все может засыпать снегом, и оно так и пролежит до весны.

В городской управе пока не комментировали, когда запланированы работы не Степана Разина. По последним данным, сейчас подрядчик еще занимается пнями на улице Театральной.