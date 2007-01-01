В Калуге на тротуары выпустили «Чистики»
Эти небольшие машины используются пока для посыпки пешеходной части песком и солью, рассказали в МБУ «СМЭУ».
Новую технику в этом году для города закупили за счет областного бюджета. В конце октября сообщалось о поставке четырех машин.
Дополнительную партию «Чистиков» ждут в Калуге в ноябре.
В ночь на 6 ноября рабочие посыпали тротуары, а также обрабатывали остановки от наледи, рассказали в управлении городского хозяйства.
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