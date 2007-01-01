0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на тротуары выпустили «Чистики»
Благоустройство

В Калуге на тротуары выпустили «Чистики»

Эти небольшие машины используются пока для посыпки пешеходной части песком и солью, рассказали в МБУ «СМЭУ».
Дмитрий Ивьев
08:26 сегодня
0 640
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Новую технику в этом году для города закупили за счет областного бюджета. В конце октября сообщалось о поставке четырех машин.

Дополнительную партию «Чистиков» ждут в Калуге в ноябре.

В ночь на 6 ноября рабочие посыпали тротуары, а также обрабатывали остановки от наледи, рассказали в управлении городского хозяйства.

Новости по тегу
уборка снега
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
29%
0%
14%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

выражение недовольства - весьма суровое и действенное наказание. зачем же так жестко.

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
15:32 05.11
2 2400
Shurez

не менее 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли к 2023 году...

...
Общество
Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
15:14 05.11
1 1444
Shurez

Очевидно – волшебный пинок нужен для того, чтобы начать, наконец, что-то делать – то, что делать нужно, но не хочется...

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
14:34 05.11
2 2400
mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

...
Общество
5 ноября в Калуге прошел шумный митинг
11:10 05.11
3 7606
mik27

90е по сравнению с негодняшним временем как раз поспокойнее будут.

...
Криминал
В Калужской области задержали мужчину за расстрел спортсмена в лихие 90-е
11:09 05.11
1 2252
best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

...
Праздники
Для Калуги закупили 20 новогодних елок за 6,1 миллиона рублей
09:17 05.11
2 2584
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1694
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 5436
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 5436
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 3368
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkRjdDBOWUhlNDZpYVY5RkR1QVg4ZWc9PSIsInZhbHVlIjoidzY5K01aNTBDOUJtUTRMMW05OGVEUU9sOW1OOUFIYWpJR21CMmFCY3EzbEh2QmZxN0VuN0UvUURtc3RYQ20rMldycTh5RDJwN0VhQWE5WVc3Uk1YOUhEVk1xYUpvVWhYT1ZNdWFRM1ZrZmN6U3hoaDBOKzk0Uyt3MC9TLzlhdityWC9oUlpLRzY2dkNDWVpXUnR4d0xTMUxUVUpGU0VQNlRVaUxPUDVyNzRxWUZNcDZtSDhVRi83L1ROeTZkTDdwWXVNdDR6SVg5WS9DUGkzUHg5c1JJZnJQZFNLV2VsUC9NeEFIRElMdVVCOFVKY3pScHpUb2NlM3hQM2cvYmFoSWk3djJ2WjBvRjU0SWJCNVIyWStIWWw2TnBvcGM1OGNEY0JUaXFBR2tTKzJDMU15QnJxbno0UGVxUHZoSE1RbkRYcU9tR1RpUUNoUWRLVk11WVdRZk04UlFSRTA1YzM3Q3g5UTRWRzc0NFdsNVB3clF1cW9YdXVkZmdGbGwzZEdIUEhPUjlYRDI2SFMwR0prMTFFKzBVQmx4QmxQMHBQSWhaWjBIT29oc1BrOTdiZHJocmZSdDJyVHlRM2R4ajRtRXUxYVlKT2d1dU5ybmM5RlVKbjJyL2FiYTZiamV3bVRZT0MwcldtUEw2WVpTdHdDNDlybVR3ZGxRbHpxeHozcEpsa3dXU08ra2c1ZlZ5VEgwbis5WHYydG92c1pXRFJFVDI0NjJqL2dsQWdLd0loTk1QMnJ1LzdTVFlRVTNPMm4wVTJSdGt6SzRXejZtckxtOWpOSFNZTUIvamZMaFRhWlVYSU8yM2NuSEFzek9sT1VySW1BMEZhRzUrdzJaWm4wKyIsIm1hYyI6ImE3MTFlMWExMWYxMmNkMzlkMWI4ODFiNzUxNjMxM2I3ZWQwMzZkYmIyNzc2ZDI0NjM0MDY1YzBjOGJkODRiMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlhxZWIzR2NmcmEwSThoVXAxZU01cEE9PSIsInZhbHVlIjoiZnczenZJcmVqNEtQcExrUkhaSXhSQmNkRnZvK1ZBRUdnUUFWTE95L2VFN1had1J1MWp2OFVnaDFsazk1ZDJlb0l0NjJZc1lYSVUxZE5NVDhYRkx6N1d0K3FOWThxQ1U2bDlwck14STBFTTR6V0l1VWkvRFlHbHdLVjkyM3BKWjNFaHJudnpoV25OeEFuckI4bENlc0VvcUJBNU5adTF4a3RZbzRlcXB3WVRzZmV5WWwrR3VEMjRZY0FpT2ZJZlN6b0FBbFNYTmlKSkh4cUgrRW5SVnlLU2JxNy83MlVOUXFPTHhpNjF4cEhZTTN2a0FUQzB1cktHRG5sY09vWkhoQlJ1ZzdIOHhhcEFWeVltdXRlcDBqQ2xTaEFHOWh6bzNZVnVsUlJFMkFUYkhuZTlYSGZvcHd1UUFzT2tzeUMvMGRYaDdybm16ck5rbXpIU0dldlVjMnBFK2lIUFFUZmwvTFBaNVNiclZ3T21LbDhlbHFPNlJ6ZEZIRmduMlhLNXFRd1hiL3hJdlIwbG1QanlxcWJ3SFFjcXhPOS9VS2dlOHhvVzJlV2IxMDVBUjlKbThnKzJYZjV3UGJjeFdCL1hnVSIsIm1hYyI6IjRkYWI0NDc2MWE1ZDY3NGFmNjhlODA1OTMyMGFkNDM4ZDlkZjBlNzIxMWIwY2E2NTFmMDBjZDZjNDU4NzBhNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+