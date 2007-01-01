В Боровске обустроили «Тропу здоровья»
Работы на участке от моста до районной больницы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 1 ноября в Минстрое Калужской области.
Этот объект в прошлом году выбрали для благоустройства сами жители города.
Дорожку выложили плиткой, появилось освещение, лестница, лавочки и урны.
В Минстрое подчеркнули, что к началу ноября завершены работы над 57 из 60 проектов на этот год.
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