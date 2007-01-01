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Благоустройство

В Боровске обустроили «Тропу здоровья»

Работы на участке от моста до районной больницы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 1 ноября в Минстрое Калужской области. 
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
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Этот объект в прошлом году выбрали для благоустройства сами жители города.

Дорожку выложили плиткой, появилось освещение, лестница, лавочки и урны. 

В Минстрое подчеркнули, что к началу ноября завершены работы над 57 из 60 проектов на этот год.

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Лента комментариев
Kas9l

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