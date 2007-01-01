Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей

О старте голосования в четверг, 31 октября, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Выбрать один из вариантов можно на сайте Госуслуг.

Ранее стало известно, что Калуга победила во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Выбрать калужанам предлагают из пяти вариантов: озеленение Калуги с посадкой и лечением деревьев, ремонт дорог, развитие цифровых сервисов, поддержка молодежных проектов или другое.