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Новость дня Благоустройство

В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина

Нижняя ее часть уже давно не светится, сообщил 30 октября наш читатель.
Дмитрий Ивьев
20:00 сегодня
0 368
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Он опубликовал фото, комментирую новость о том, что на соседнем доме повесили отреставрированную вывеску «Одежда».

Напомни, вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» установили на крыше дома на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в 2022 году.

Планируется ли там какой-то ремонт, городские власти пока не сообщали.

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Лента комментариев
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elisei

Этого Денисова с позором надо уволить,чтобы его нигде кроме дворника не взяли.Весь город испортил,все деревья вырубили,все перекопано,все объекты провалены по срокам..И Шапшу туда же!С Артамоновым такого не было

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ILR

Каким образом они планируют повышать? У людей постоянный стресс, цены на продукты летят вверх так, что не остановить. Здравоохранение в одном месте - к профильным врачам хрен запишешься, только платно. Ну а по статистике как нужно, так и сделают. Для чего эта показуха?.

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Meshootka

Почему "главарх" занимается любой ахинеей, только не основными должностными обязанностями?

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Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:25 сегодня
2 1608
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

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В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:20 сегодня
2 1608
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
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3 1378
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и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
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2 3320
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