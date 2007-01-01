В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина

Нижняя ее часть уже давно не светится, сообщил 30 октября наш читатель.

Он опубликовал фото, комментирую новость о том, что на соседнем доме повесили отреставрированную вывеску «Одежда».

Напомни, вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» установили на крыше дома на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в 2022 году.

Планируется ли там какой-то ремонт, городские власти пока не сообщали.