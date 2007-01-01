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Новость дня Благоустройство

В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»

Она расположена на фасаде дома по улице Ленина напротив Дворца спорта.
Дмитрий Ивьев
12:10 сегодня
1 600
Фото: Алексей Комов.
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Вскоре установят вторую такую вывеску на противоположном фасаде этого дома, сообщил 29 октября главный архитектор города Алексей Комов.

К сети неоновую вывеску пока не подключили.

- Работа по реставрации вывесок заняла действительно много времени, но результат превзошёл все ожидания, - заявил Комов. - Буквы остались исторические, они внимательно отреставрированы, а неон на буквах воссоздан «настоящий, как в советскую эпоху».

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

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В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:20 сегодня
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