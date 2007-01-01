В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
Она расположена на фасаде дома по улице Ленина напротив Дворца спорта.
Вскоре установят вторую такую вывеску на противоположном фасаде этого дома, сообщил 29 октября главный архитектор города Алексей Комов.
К сети неоновую вывеску пока не подключили.
- Работа по реставрации вывесок заняла действительно много времени, но результат превзошёл все ожидания, - заявил Комов. - Буквы остались исторические, они внимательно отреставрированы, а неон на буквах воссоздан «настоящий, как в советскую эпоху».
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