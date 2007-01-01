Пруд благоустроили в Дзержинском районе
Территорию привели в порядок у водоема, который находится у поворота на Владимирский скит в селе Дворцы, рассказали 29 октября в правительстве региона.
Работы проводились по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее за пруд проголосовали местные жители.
Там появилась экотропа и биоплоты. Благоустроен спуск к воде, появились лавочки и урны. Подъезд отсыпан щебнем.
На берегу установлены парковые качели.
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