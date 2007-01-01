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Пруд благоустроили в Дзержинском районе

Дмитрий Ивьев

Территорию привели в порядок у водоема, который находится у поворота на Владимирский скит в селе Дворцы, рассказали 29 октября в правительстве региона.

Дмитрий Ивьев 610 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники