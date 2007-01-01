0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать
Новость дня Благоустройство

Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать

Там в том числе делают вело и беговые дорожки.
Анастасия Каторгина
17:17 сегодня
0 508
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 25 октября рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- На спортплощадке в ближайшие дни уже уложат асфальтобетонное покрытие и приступят к обустройству резинового ударогасящего покрытия. Позже установим спортивные тренажеры. Параллельно идёт ремонт лестниц и установка освещения, - сказал чиновник.

Градоначальник также поручил Михаилу Шубину взять работу подрядчика на постоянный контроль.

- Он должен завершить укладку асфальта и сделать уличное освещение уже в этом сезоне, - заключил Денисов.

Новости по тегу
благоустроство
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 сегодня
2 3280
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 сегодня
1 516
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 сегодня
3 858
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 сегодня
1 3586
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 сегодня
1 2608
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 сегодня
3 2048
Белый Орёл

Ну, как водится - Синие мосты и ничегог больше, а что вы ждали - счастья - это не про вас

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
14:37 сегодня
2 3280
Белый Орёл

Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

...
Авто и транспорт
Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
14:35 сегодня
1 2002
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
14:34 сегодня
3 858
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ2YlhjNUQxbXVZcndWZnd6Y3pQQUE9PSIsInZhbHVlIjoiSVNKbFJZQ1lzNFMrWlBzajVCeTJlZEZVS2hLejI2aEhJT0EydlZieGNqTndEUlFKZFVta1VFRWVYUE9xZW1DQUxGeU9tREZqd3lpWFI2ZlNneXkxZEV6UTVoUGIyL2YwT0tCRkZndUpnTHV2Y0d3YzFHdFd4SFpZMGxpOEdMSUJIc3ExRGtHNHVveC9LODZaZCtONVpvd1cvQWdKRjg3MHFoQWdORXBzb1lCcVhUalRCZTFSd3VzRzhVK2hLcTltWXNYaXRBRWFRQVF2MEhvdmMwcFcwNkYwZUlDV1NoSGZCbG15MVdVVG12aThpZEhzNFRLRHY1aG8rQ3RRdjAybnFRVThWMXF3WVhyUkM2RWFwY2RCMmxBdjNuVVJydTlPd3RWMG9UTUtGbW5oY0hGMGZ0SmJSbzlkd3hpUlRzTUVSelJ2b1FubEhXaEJqbFhsaTBKVUF5U3Z3RXlPaXlQTkZZbFpuNkxydFJBVGIzeHJ0SUxOeEJrc3Yvb2VpU2Zxb1FFNGxvSWNYc3BXMzdqQ3BqdCsyWms2QW0wakpreGJ1ZzFvaERkNDhyUnVqTXRaU1pBQWc5ZHlYNERjSHh1K0ovaTBtWjdVMDEzR0Q2dXhSZjB5SHV0bXVyRlRlT09pT04xbjdmY0lMV2dtNnBMQmI3RjlnME8wN1ljQksvWXd5TWlPV0RMYzQ4SmxmSklML2dORXh5QVFjTEI0b2dBOEZ2OXF5TVdjT3NSbTNLM3F5cVFkSzVPdE5zcFlGN1FIS3R0Y0E0QmgyWGV2TUkxR3h3bFJqZWtrMVN3RDlHQ2FpbWgyK0p2TkQyV21yVjkrSEdqRmFJdzdxZ0kzakxUQyIsIm1hYyI6IjU4NTI0NDBmOTUwNjEyMzU3MTEyMDJlZWZhYWI0NTdhNmU3ZWQ4NDExM2I2MzMxN2I1MzVkYTkzNThhYWVkZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InpJeUk0b3E1Y3lRMWkxUXB5NUFGMVE9PSIsInZhbHVlIjoiOEVaLzVycmdpT0tnaWQ0ZmZLR0Nzc0VST2VrU2Y1L0JUMmV2SzlWTFVrTFR0U2R6M2FZV0Nwd1I2bGxNcURQQW83N3ZvWUFpUlA2cWRMVWFZNE4rY2pSYnVFcnlwWGhwU2F0NzU3L2hSaWl6dFBVYnoxWE0wWHF1R1gzMUtZeG43S01xM3VNQzBxbHQ3eXlTZG1PWTNGZ0JNUVZJaTRYcm15UTVlYXpNcEV4SFZBMUIrakE1andWSVdiNktTUnh1bWcvODNBOGkwU0xxYUpHU0ttVVhBZ2hXN0VoakRCYlNiME1DUURSTG0vV0RIOTRqV05pbWRsQnFTelhzencvcWprNDRpOXZNM05pU1VuUys2alhvVU4vR2Vka1UzUTFnUGM0VW5aTlZMZStSNWkrUFZ4T09nUjNhVVhXeW9UYWQ3eVJVT0w2TVB6S1RSWjdqRnJBVnozbmt6cjFjTGxUYXV0YVlNZExiZExrMi84WHNtTnhJTGcwRFR0d2poR3lhVTg1WnBoQjdEUXM0ZDhXdytSUkRHZVUyQVE0RTZ0eHJpNXB0QjNpY011bENHaGx1Y3NzMkp1M1V5NU5lY01HMCIsIm1hYyI6IjZjOTFiODE5Yzg4ZWY3ZTA4ODBlNmIwODRjOTIwNzRhMThhNzZhOGEwYzk4ZTY4ZjgwMDk5ZDkwY2U4NGQwODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+