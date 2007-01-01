Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать

Там в том числе делают вело и беговые дорожки.

Об этом 25 октября рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- На спортплощадке в ближайшие дни уже уложат асфальтобетонное покрытие и приступят к обустройству резинового ударогасящего покрытия. Позже установим спортивные тренажеры. Параллельно идёт ремонт лестниц и установка освещения, - сказал чиновник.

Градоначальник также поручил Михаилу Шубину взять работу подрядчика на постоянный контроль.

- Он должен завершить укладку асфальта и сделать уличное освещение уже в этом сезоне, - заключил Денисов.