Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать
Там в том числе делают вело и беговые дорожки.
Об этом 25 октября рассказал городской голова Дмитрий Денисов.
- На спортплощадке в ближайшие дни уже уложат асфальтобетонное покрытие и приступят к обустройству резинового ударогасящего покрытия. Позже установим спортивные тренажеры. Параллельно идёт ремонт лестниц и установка освещения, - сказал чиновник.
Градоначальник также поручил Михаилу Шубину взять работу подрядчика на постоянный контроль.
- Он должен завершить укладку асфальта и сделать уличное освещение уже в этом сезоне, - заключил Денисов.
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