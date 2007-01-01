В Ульяново благоустроили рощу
Территорию у школы привели в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 23 октября в правительстве Калужской области.
В роще вырубили кустарник, снесли старую водонапорную башню, проложили дорожки и поставили фонари.
В будущем там обещают поставить лавочки и урны.
В 2025 году работы запланированы еще на одном участке рощи.
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