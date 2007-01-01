В Калужской области смонтируют освещение и остановки после жалоб губернатору

Эти вопросы во вторник, 22 октября, обсуждали на личном приеме, который провел Владислав Шапша.

Уличное освещение оборудуют в селе Совхоз Коллективизатор.

- Поручил минтрансу включить эти работы в программу следующего года. Порядка 2,5 километра дорог в селе оборудуем освещением, - заявил Шапша.

На трассе в районе СНТ «Тишнево» в Боровском районе уже в этом году должны поставить две автобусные остановки.