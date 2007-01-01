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Благоустройство

В Ферзиково открыли новую детскую площадку

Она создана в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 18 октября в региональном Минстрое.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
0 414
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На площадки смонтировано травмобезопасное покрытие, установлены игровой комплекс и малые архитектурные формы.

Также в Ферзиково обустроили тротуары на улице Ленина от здания суда до переезда и на улице Красноцветова меду домами 1 и 10.

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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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