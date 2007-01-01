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В Ферзиково открыли новую детскую площадку

Дмитрий Ивьев

Она создана в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 18 октября в региональном Минстрое.

Дмитрий Ивьев 414 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники