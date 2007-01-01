В Ферзиково открыли новую детскую площадку
Она создана в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 18 октября в региональном Минстрое.
На площадки смонтировано травмобезопасное покрытие, установлены игровой комплекс и малые архитектурные формы.
Также в Ферзиково обустроили тротуары на улице Ленина от здания суда до переезда и на улице Красноцветова меду домами 1 и 10.
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