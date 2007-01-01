В Медынском районе благоустроили братскую могилу
Работы прошли в деревне Глухово, сообщил глава районной администрации Николай Козлов.
Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы.
Там спилили деревья, которые корнями разрушили покрытие мемориала. Также обновлена плитка, отремонтирован сам памятник.
Как отметил Козлов, местные жители следят за памятником, поэтому объем работ был небольшим.
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