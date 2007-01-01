В Медынском районе благоустроили братскую могилу

Работы прошли в деревне Глухово, сообщил глава районной администрации Николай Козлов.

Благоустройство выполнено в рамках федеральной программы.

Там спилили деревья, которые корнями разрушили покрытие мемориала. Также обновлена плитка, отремонтирован сам памятник.

Как отметил Козлов, местные жители следят за памятником, поэтому объем работ был небольшим.