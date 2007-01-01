+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»
Новость дня Благоустройство

В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»

Для его восстановления в бюджете пока не нашлось денег.
Дмитрий Ивьев
16:15 сегодня
0 1354
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Сегодня с ребенком обнаружили там пустоту и оставшиеся старые три рампы, - рассказала наша читательница 17 октября. - Его ликвидировали совсем?  Или это временное явление?

Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:

- Денег на замену и капитальный ремонт на данный момент не выделено. Некоторые элементы пришли в негодность и не подлежат восстановлению, эти элементы будут демонтированы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
15 оценили
60%
0%
7%
7%
0%
27%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

...
Криминал
Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
12:00 сегодня
1 1138
mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

...
Общество
В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
11:59 сегодня
1 1258
Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
10:43 сегодня
1 2414
Белый Орёл

С 16 октября автобусы и троллейбусы больше не останавливаются на временной остановке между улицами Кирова и Степана Разина

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
00:29 сегодня
2 7530
Белый Орёл

Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
00:27 сегодня
4 4184
Белый Орёл

гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
00:25 сегодня
3 5056
Белый Орёл

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

...
Происшествия
Обломки беспилотника нашли в Калужской области
00:22 сегодня
1 3476
Белый Орёл

Отправить на СВО

...
Общество
В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok
00:21 сегодня
4 4852
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

...
Общество
Юный калужанин пожаловался на холод в доме
00:20 сегодня
1 3994
Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
Авто и транспорт
В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов
00:15 сегодня
2 4530
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjhCckYxNFRxTnBSeGhLOUJOZFlSMWc9PSIsInZhbHVlIjoiWTFhSlMyMzdvMC9scDdqUTVFeTJJT3RVd3d6dmxrUGV3Y3ErN1BxTEN1UlVLR2F0Y0tVcnkwQWRtandveEtWQy9CYkNBVmwwWmpkWGJ1Z3l0cmUzZzVXMWwyYzJSdzlBNFovN25rc09HckhwQVprMVNyc1hTVkQrMEZ4SWhEc2IvL0MrM2dVWnQ2Mkd5azd2WEUxSHowSlRTRzZTcGUwVWErRTFxOFJ4YjZjVFp3dU1RcitqQXo4b3hsL0FpZ1o5RnRLakdWMy94aDZVMG9xWmpNL1M2WmxRMVJrM2hQUjJFUG9GV3ova01BMlpDTlA3MFByU2MvdWxjYklIVjlSalFTTjEyUEpaVU9ZZlgrdDZlMmJmUVp1UlhITkJIS283Z1d6Mk9UaHRQVHZYTHh5Ui9lZnRTMWsrQlBCVFM0V1VoZmVlRGliSmF4ODErbWVUQW9HOHZuUU0wbkN1amFObjlNekcxUEY1Ry8rWUhYMUU1RFpoQ2x5N0xQWlVKVmNDK1gvSURyanZiaHYwRTk5RG4xY1IvSUt4SUorcHFMcm8xVDZKdGVtTm5TWG9xSFhvemZBODZPditrL2JQSTVKY1lEM0s1SmhvRnFxMDhKYmt6R1lLRi9KZTQ3c1lCVk1LdlgzTDZMNkQweVZRZE5ZTUkwc1p5eHUvaDhWOWkwUzhUeUhRVDV3QWtZbHplbzRXbTBBaTd3NStOS2hEMm9hZmVaS0VYUlY3ZURya2wwaTNDUUtDcnk3dllsOFpqdHY1STNqbWpoankvT0IzMGpOak5RN201R2JSYVh2Z0dneElYNzZtK1NHb3pwdVc4N2VFNzZMMVVhRi9BV2llUkh5UyIsIm1hYyI6IjI5ZDJkZDEyYTI5ZjU2ZmFkNDIwZjc3MTI1ODFmZmNiMzEyYmRlYjc3ZDUyNmI3YmZjNmM5NWRhYmU1ZjhmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkxPcU44UjUvaEJuV3RoNWVVYmVGcWc9PSIsInZhbHVlIjoiMWFjd2dqcDVkd3FYZHk2cldDOE02SFhyZS9GN3ZoKzdYMldXY2F3c1hiRk9hQzNodnc2MmZXK0Y5a0JXVGx0cjFxWGFkdUFJekVieGlSNU5wVEFzTDh6azdXYktaNDdvU2txeHpta1R5ZUhiMTBGK0NITXdYVkRuSjVQbThJZDUwbkpmNGxmcG5SQjhzZEdxZ2Q3T01OT01aN1p5alduLzc5eTVWTytCdm9Nb0YwOTdaMXZIdWxLckVOUjRNVXFTSUg3QlBuWWxhZEJubGdZYnVOOE5veHpEVWhjd0FTQVpBc1NVb0JhSW9NUVJFZzVaVEJPdytPcjNDa3FkZ0pRZkRmWlU1c3B5RjdmUlNIVTJ0TTYzRmZSaUJUaXZadFRmNWtwNDBxTXg0aFhxNUFXdlRDYXhTRkU3Rk1IbnJaRHFYS0lIdm1wZkRaWSs0U0MreVBPMDIzSVJwMW80RzNkOVFpNmZFbDdYc0tHOXlEaGNsSnZXUEhxUHdLRmVKVGh1MzVkK1Vwc2I0dHNTcXZYRFBMRlB6WE1sWFBzRmJJT0IyMWNnOFNaTkxyV3FVcHNuQkpNaGgrMGNKbzF2NlhCVSIsIm1hYyI6IjdhYzhmNTZiYmVjNjY3MWZmNzc3OGNjNjQ5NWY4NjMxMTk1NDhjYzcwZmE0MzYxM2Q4ZTdhN2JkNzBjZTQ0ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+