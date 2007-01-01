В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»

Для его восстановления в бюджете пока не нашлось денег.

- Сегодня с ребенком обнаружили там пустоту и оставшиеся старые три рампы, - рассказала наша читательница 17 октября. - Его ликвидировали совсем? Или это временное явление?

Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:

- Денег на замену и капитальный ремонт на данный момент не выделено. Некоторые элементы пришли в негодность и не подлежат восстановлению, эти элементы будут демонтированы.