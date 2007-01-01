В Калуге развалился скейт-парк у «шарика»
- Сегодня с ребенком обнаружили там пустоту и оставшиеся старые три рампы, - рассказала наша читательница 17 октября. - Его ликвидировали совсем? Или это временное явление?
Вот как прокомментировали ситуацию в городской управе:
- Денег на замену и капитальный ремонт на данный момент не выделено. Некоторые элементы пришли в негодность и не подлежат восстановлению, эти элементы будут демонтированы.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...