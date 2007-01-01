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Благоустройство

Волонтеры высадили в Сухиничах около 150 деревьев

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали 17 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
0 540
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Местные депутаты и глава администрации посадили в обновленном Юбилейном сквере 40 туй вдоль пешеходной дорожки.

А на месте бывшего ипподрома на улице Марченко студенты высадили больше 100 молодых сосен.

Озеленении обещают продолжить в следующем году.

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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
12:00 сегодня
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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
11:59 сегодня
1 1258
Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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2 7530
Белый Орёл

Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

...
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В Калуге снесли забор возле православной гимназии
00:27 сегодня
4 4184
Белый Орёл

гаи то почти нет.

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В Калуге установили новые запрещающие знаки
00:25 сегодня
3 5056
Белый Орёл

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

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1 3476
Белый Орёл

Отправить на СВО

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В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok
00:21 сегодня
4 4852
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

...
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Юный калужанин пожаловался на холод в доме
00:20 сегодня
1 3994
Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
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В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов
00:15 сегодня
2 4530
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