+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге пройдет субботник в Губернском парке
Благоустройство

В Калуге пройдет субботник в Губернском парке

Мусор там будут убирать в пятницу, 18 октября.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
0 524
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Всех желающих ждут к центральному входу в 13:00.

В Дирекции парков сообщили, что участникам субботника предоставят инвентарь.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
25%
0%
25%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
Общество
К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlVtUHE5UjUvemRuY0FmWjltbHVCOUE9PSIsInZhbHVlIjoiOWlyb3VRSUJzWkVSMzBHR0JOOXNhK2x5RkxPTEhIajlpM2haRzBZc2dXeGo4MllnL3Babk96SEJKNkNMWnJkVVEydlNWbnU1OGlhNWlqd0VJMjdhbVNra0M4emZEbFRPcHlJTXZmdVhoUUpWZDJ6eXRTZ2NsRCt3ZytDL3dGQUlVWWhxV3dCc0R4LzVYbHNnVlk1THgrMXJaczRBNzBtUW1Uc1FTZGNRS3BpS283YnloczFnaHlQaGFnWGx1U1V6ZmlzcFVDTmtXcXA1TTByelpFNDYyb2E1eG1WOWxqU3BTVEtDbUVHTTdkUXdza1I5VCtTMnFXTllSdHdXK3FSdzhyeGgyZzZ2cTZ4VHJhUjlFL2tBa3Mwckk1T1hSR0M0aHFROWdhalg5Q0xzanBvRjJlMEgxd1R5REFXWFpKaVBSUVZDbGhNSHdFSnVZVERhY0lwR1k0cHBOd0FPbzF0c3lNUFJFYldIS2xzd1R0ZE9TU1F1QnVhNGxvbFpMZW0vRE50OXJRcmt2Q3BiNDJPbTRBRGJZalZqc1gwQ1VhdlEvejBGaFJoOFYveitFS3hNd1NiZUk1Vzh5dkxWU3FkL0VXUWQ1N0hXT28zV2tLd0JlUGNvY0hveUZONThrK3RJWmNZV1o2cDBadWovdVFSSUhZOUF3SHFUbkh6cTJuNmVtenVabzF6VHZHVVNOY1Q0RnNseS9tUUFSYTVWVHgvVDc1dmRYbGQxS0xHQWo2TnYvUm9XbkE2TzFhWGFKRlZFN1VPWXo2RG9xTGM3cUdkei9UQnNhVkg3eU9ONzVzS0N1d3VOdUtFZll1dldsb2ZrVlpRd29rSFVJbGZEaVkzayIsIm1hYyI6Ijk2YzgxZWViZjcxMjlmMTRhZjNjNTk4MTlmNzYxZjRkMDA2ZWJjNGFkNjUxNzUyNGQ0ODJhNzYxODcxMWQ4ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InBpdWdNZU5wdXQ0dUtLbG5scHB5U1E9PSIsInZhbHVlIjoid0kxUjR0bVFEVDQ4WG12UndlZHU2VlBoNXM4bG1GRm9WNW5KN2h5ZElSbUpvcXpiQlhrdlVmRzFURG9yTXptV0J3YzdscnVwU0x5dFVtR0FjNitCWmd0WTBYaWxrMERWZjFQV29wQ29vdUc0QjUzRVVHR0Z4Q1d4VjlHQ3ByUjZjczJteXZ0SHhnT1ZlQVFpZkMxN0xNN21oS1lmK01nMkpIMHJSU0VId2JWdVhYL3hQMUNFKzJmdW1UeTNOQVdjdStMUG0vTG95RXdmcjBWd3RneU05N2I3ZUpkZDlsNTRmWFFCdDZ4bkkzUlJ5Qk8zNVZ3dXRKQXhTMTRxWnNNWnd5QnErOEwzR21nbHlyZUhFcENGTWZyZ1E0cCs0dS8wM0FTZTlpVHlXSmtwQkZSWkkxbTdIbUJnMEV0YlMzalhzV2pJZG9KRVh4MUdZUFNITUxJY2poUEQ3WllwT1RHWDFlOFJkbW5KUVZXdk9NUEFRcWhjSk5nR3ovYVJORlhTMWlBMHA5Wmc0bmNGZ1ptb2dJdGRTTmtodDQ4aUN0WFJnVzZwSFJtOWsyL1poVitFT0VQU2QyYzhQOThFcm4zRCIsIm1hYyI6ImUxODkxN2M3OTkyNzE5MWE3ZTgzOTRkNDE2Yjg2ODY4M2VlNDM0ZTUzNWIwMjU3OGVmNDYyYTRhMzUzNzA2ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+