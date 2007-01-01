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Новость дня Благоустройство

В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева

В четверг, 10 октября, работы прошли на участке между улицами Дзержинского и Достоевского.
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
1 1108
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Ранее мы сообщали, что там засохли все деревья, росшие вдоль дороги.

Вырубка на Рылеева проходит в рамках борьбы города со златкой, которая поражает деревья.

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Лента комментариев
Александр KU

Калуга город обвидшавших фасадов и проводов. Пейзажи как в Индии. Только без Солнца и океана. Мусор, грязь, дискомфорт.

...
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