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В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева

Дмитрий Ивьев

В четверг, 10 октября, работы прошли на участке между улицами Дзержинского и Достоевского.

Дмитрий Ивьев 1108 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники