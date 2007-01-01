+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге пройдет субботник в бору
Благоустройство

В Калуге пройдет субботник в бору

Но убираться участники будут в пятницу, 11 октября.
Дмитрий Ивьев
16:35 сегодня
0 576
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Все желающие смогут присоединиться к акции.

Сбор на улице Беговой намечен на 13:00.

- Будьте внимательны - на этот раз затронем другую часть бора, со стороны лагеря «Сокол», - сообщили в Дирекции парков.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4816
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4816
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4816
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4698
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4816
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4698
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6482
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3334
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6429
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4816
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjhhTTFqSGZlSU14ck9kR1JySTdEeUE9PSIsInZhbHVlIjoidG91N3ROeG5oNDRPWG4xaFRCUlVUd2MxZGlJSW1mbEpwbmViMm5iL1hjRWtEK21rT1oxUlhsVklEM0p0aitrcEZHak1WZ2lsMWR3UUU0eENkMXNOL053TFpSU2xFNVY1Z3MrRHQzZTEyRTRhUlFqcE5TQ0o1Nzk1WG5tRHV1TVhDZDNVWERMNjMrbTVvWkhrQlBYQ1ptQmhtR3VGV09HbVUvNG40OUZOWXpxbEsrUFdFa050RW51emlPMHFUMlppMm4rcGltVUU0czF4cWJVdG5oQWQzelNsMVVaNGRuOXpKaGwrT3NxR3dZaGxINFlhQm01eHVxN0hjWXpCQmlONkdBZEIveS96Tk9yaVB2ZHJQeSthd0dvVGRuS21PcGx5c2tTL2Rlbit0bXhMUDAyUTNKc2dWYURVVU5WbWMyM1lnZ29kRnl3ei9pL2N3cUhUbFhsRzlKNlFhLzZQYVl4NnQreG9tdEdMUkNIaU9UUFp5MHFwZUpXd0VuK0NFOHB2OWZaVUg1am1HZ3lCSFo2bElzK1dyTXBJQ3NnY1lIc3NZVTc5VzRzT2JYd1daMW02ZHcvQmpSQXZ6WVhTQ1lXaENuZFhqbVNHTmhEem53UDV0YU9WbUlzSkt1M3E4aTRyZXg2M0hnVnh0UWpiSlRUYXBzN2J6M25INlZJelAwVzhrMDI5bkpCYnBlaU5PZno0OEtuN2JueHRXcll3ZEZmNWpId2l4anZRbEJhY0NldFNUUUpxR3F1dWViQkp0bHJtaStWQVRxN21BWU9FaG1KQ1I5Z2d3MEdoOUlZZERTdWplZWIxN1RjK3pIUVNvdUg1bmd3ZjNmQUs4SEdQMmhpOCIsIm1hYyI6IjRkZmVmYmU3NTU2OGI3MWFjOTcxMDM4ZDRjMWZlYzY3NTA3M2UzNTQ0OGE3MDhmNjNjYTY1ZmRmOTg5MjEzMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik1OR0toSkpxLzlYSmt2V2FpZVVEd3c9PSIsInZhbHVlIjoiY3RiTmhHZWFVSkxLMDY3Z1hDNUgyMUZheEZmRXFxbjliVm9XZ3FBZTFaMEs0Tm5kcFR4bzRvUUd4N05ycHZSVXpMd1l3V2R3djFlcVp3SFRvNzhkRkdEYkZ6RUJoSTJnTW1BeHprQmxsY0p3U0FqVkJyNDZFNFJMczg1c0NweFJ4WDR5SXpPcGRtc3R5RlAyL09zaU5RblI2Y3dERGpGSmRtaStXTDUvVlhpVUlyWjBtZVdSMVdKZnc4M2o2Z2hlYXlLSDZLcy9MVFoyN0JwaW5UaTUvbjl1STZnS3FPdDZpN0ZjSEx4SDBYQ3M0MmMxaUgvUXo4eFFDSm9GM0xqUCtidnVIQ1YyWWRiZVE2V3NhZnlqUmhXQW93NU5WRGYrdkM4SnFDWkpqQ1FhUGU0eHd5eExyZE0vYTVmbm1tTHdzblJRRndMVTlMNUJBVlVrZmZ3TDBVb1NOVWRRWnBsdGZkSVNURVFXelRCNTBqQ0pNL2c1MGRaTnVkNmtmK3VHczBJQ2NqbXJKNnBkK1czYWN5U3RzMnluZnFEeTZjM2R3dWUxZXVrQ2s3ZXl0Y2grWXVka2lFRUZ3N0Z5TUZ1RSIsIm1hYyI6ImRlZTZlMzY1MjdjNjE2ZjZhZWMzZTQ4MzAzOGU4MmQ5ODZlMTQ0YTc4YWNjMDJiNDljMDhiMjkxYWE1MGM0ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+