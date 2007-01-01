Возле дороги в Калуге образовалась свалка

Фото с улицы Новой в Шопино опубликовала местная жительница.

По словам калужанки, мусор не вывозили две недели.

- Сегодня уберем эту несанкционированную свалку, – заявили 10 октября в городской управе. - Также напоминаем, что складировать возле баков ветки, листву, древесные остатки и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, запрещено. Именно это и приводит к образованию таких свалок.