Возле дороги в Калуге образовалась свалка
По словам калужанки, мусор не вывозили две недели.
- Сегодня уберем эту несанкционированную свалку, – заявили 10 октября в городской управе. - Также напоминаем, что складировать возле баков ветки, листву, древесные остатки и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, запрещено. Именно это и приводит к образованию таких свалок.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....