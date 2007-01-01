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Благоустройство

Возле дороги в Калуге образовалась свалка

Фото с улицы Новой в Шопино опубликовала местная жительница.
Дмитрий Ивьев
15:47 сегодня
0 912
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По словам калужанки, мусор не вывозили две недели.

- Сегодня уберем эту несанкционированную свалку, – заявили 10 октября в городской управе. - Также напоминаем, что складировать возле баков ветки, листву, древесные остатки и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, запрещено. Именно это и приводит к образованию таких свалок.

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Лента комментариев
amorph

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Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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