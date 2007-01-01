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Новость дня Благоустройство

В Калуге новые фонари зажгли в парке Циолковского

Работы там велись с лета нынешнего года.
Дмитрий Ивьев
14:53 сегодня
0 1278
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Подрядчику пока не закрыли контракт. Как сообщили 9 октября в городской Думе, он еще должен завершить благоустройство: закопать ямы, выровнять плитку.

Всего в парке установлены 134 фонаря.

Ранее калужане жаловались, что при прокладке кабелей рабочие повредили корни деревьев. Но в городской управе заверили, что липы не засохнут.

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Лента комментариев
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И так уже дорогу фиг перейдешь.

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