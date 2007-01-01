В Калуге новые фонари зажгли в парке Циолковского
Работы там велись с лета нынешнего года.
Подрядчику пока не закрыли контракт. Как сообщили 9 октября в городской Думе, он еще должен завершить благоустройство: закопать ямы, выровнять плитку.
Всего в парке установлены 134 фонаря.
Ранее калужане жаловались, что при прокладке кабелей рабочие повредили корни деревьев. Но в городской управе заверили, что липы не засохнут.
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