В Калуге новые фонари зажгли в парке Циолковского

Работы там велись с лета нынешнего года.

Подрядчику пока не закрыли контракт. Как сообщили 9 октября в городской Думе, он еще должен завершить благоустройство: закопать ямы, выровнять плитку.

Всего в парке установлены 134 фонаря.

Ранее калужане жаловались, что при прокладке кабелей рабочие повредили корни деревьев. Но в городской управе заверили, что липы не засохнут.