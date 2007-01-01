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Благоустройство

В Калуге жалуются на заваленные ветками тротуары

После вырубки деревьев подрядчик их не сразу вывозит, пишут люди в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
0 174
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Ускорить эту работы 7 октября поручил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

По информации управления городского хозяйства, на этой неделе работы будут вестись на улицах Баженова, Кутузова, Ленина и Никитина.

Водителей просят не парковаться у места проведения работ, если оно обозначено сигнальной лентой или конусом.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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15:40 сегодня
7 4418
mrTJohn
...
Общество
В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

...
Экономика и бизнес
Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:28 сегодня
2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
Благоустройство
На площади Победы в Калуге установят 12 камер
14:16 сегодня
1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

...
Авто и транспорт
Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе
14:13 сегодня
1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

...
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Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах
12:40 сегодня
4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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