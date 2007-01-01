В Калуге жалуются на заваленные ветками тротуары

После вырубки деревьев подрядчик их не сразу вывозит, пишут люди в соцсетях.

Ускорить эту работы 7 октября поручил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.

По информации управления городского хозяйства, на этой неделе работы будут вестись на улицах Баженова, Кутузова, Ленина и Никитина.

Водителей просят не парковаться у места проведения работ, если оно обозначено сигнальной лентой или конусом.