В Калуге жалуются на заваленные ветками тротуары
После вырубки деревьев подрядчик их не сразу вывозит, пишут люди в соцсетях.
Ускорить эту работы 7 октября поручил на планерке городской голова Дмитрий Денисов.
По информации управления городского хозяйства, на этой неделе работы будут вестись на улицах Баженова, Кутузова, Ленина и Никитина.
Водителей просят не парковаться у места проведения работ, если оно обозначено сигнальной лентой или конусом.
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