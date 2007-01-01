В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева

Работы на этой неделе начались на участке между улицами Кирова и Дзержинского.

В городской управе сообщили, что подрядчик перешел туда с улицы Ленина.

Работы на улице Рылеева – это продолжение борьбы со златкой. Опасный вредитель уничтожил в городе около 6000 деревьев.

До конца этого года в Калуге обещают спилить более 1200 сухих и аварийных деревьев.

Новые посадки начнутся следующей весной.