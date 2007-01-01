В Товарково открыли новую смотровую площадку
Она появилась на улице Туркестанской, рассказали 8 октября в правительстве Калужской области.
Площадь двухуровневого сооружения – около 600 квадратных метров.
На верхнем ярусе плитка, на нижнем – деревянное покрытие.
С этого места можно любоваться видами Угры.
Работы проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За него в прошлом году проголосовали сами жители.
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