+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Товарково открыли новую смотровую площадку
Благоустройство

В Товарково открыли новую смотровую площадку

Она появилась на улице Туркестанской, рассказали 8 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 460
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Площадь двухуровневого сооружения – около 600 квадратных метров.

На верхнем ярусе плитка, на нижнем – деревянное покрытие.

С этого места можно любоваться видами Угры.

Работы проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».  За него в прошлом году проголосовали сами жители.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
60%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
15:40 сегодня
7 4418
mrTJohn
...
Общество
В Калужской области хотят повысить финансовую грамотность населения
15:11 сегодня
1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

...
Экономика и бизнес
Бюджет Калужской области увеличился на 8,2 миллиарда
15:09 сегодня
1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:28 сегодня
2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
Благоустройство
На площади Победы в Калуге установят 12 камер
14:16 сегодня
1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

...
Авто и транспорт
Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе
14:13 сегодня
1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

...
Образование
Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах
12:40 сегодня
4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
7 4418
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjJMV25OeUREa1k4d0MrQzk3Vm82UFE9PSIsInZhbHVlIjoiVU02NTB4cG1MM0lwaWZ4UWUyWk5pQzdObmcyQVdoemFZamdLYlVzVmNJNk5hVXpVOUhBNzhCTk02c0Zadk1aMEZnbDdjUGFYVUs2NkVwbFVZVkk1WDlTYk9hNUpyWXoyYXBJdUVEZk9ISERMYU96NVpIRm95N0Rqa3VtRDV4MjcxcGxzZnZWcjFMOGs2Y2JhbFI0OHpMQXpQUFgzTnJicGY5OXhIVXJuaUdZTlN3OGl5bStqVHlOVFpVcFdvY2tDZ21PVnZXVlVlS2t2TkxxZUZVVzdxeVFhWnYvUDY0dDJROTQwNjVRdWNrMnpJdy93bzcrbU1ObzViZndrOE1NNkVWczF1VjNWSldlSlJMMnp3TkZmVktySWc0NytrSlN5d0tMVVh4YStOVTZTSUdES28xRWtBTTY1WTZFL0R0QTgyeTlENnJRYXBtb01wMGxhcFAwejBMQXFBblRjSy9LbURMRFdaeDMrMDVVQ3UxQkdoTjJlRmZ5eXF0dWNyZjVLckJPZVorRlpyeWJydlFYOEtyRjJSQzRtUVBQN1VjS2s3VUNVUDNGTlAzN0IvNEdqdXQybVZmZ3hpVFRxUDRNam5UUHl2TlA0NmRnVnNaNU1iMkdPUzJ6NUxKTXZEekkzOTBhcVprT3VwZDcwVmdpWkpFY0FkWmtneDlYR05jVzVWOFEvQTRIWEtRSk94RVk0UXptT3FsQ1FNc2xERnBGZ0pPZ3AxQVU4UmFnYmZEcU5aNUVnSnZkUU1Ma3ZMWW1wbG5LTFQ0Wm40RmVVRjRqU2RGdW9STGlQY1ZqWjZLYkFIVEgyUUtyeWFYbG8xdVpVSHFwZkpoMEdldDlJdGJYSiIsIm1hYyI6IjE5MjdjYmExNjlmMzcwOGUzYjE2MWQ4NGY2OWY3NjA3MjQxN2I0ZjFlYjJkN2ViM2JiMDhlZWE0YjkyYmE0OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjR5YXZYRkFQWjNBdldqZ0dGaldmN0E9PSIsInZhbHVlIjoiL2Y4MkhNZWVyVHMrOTFWSjNqd1R5eU5wTURiTURxVXNDQ0ZwYzBETWtLR25HRGJKQmZUbnVzd1N1Uk5yMUROTG5PL2xvUDJhd0psbWc0ck5aRTZMQTY0RHgvVFQ1STgyYkFZb25jeHN0YjZZOHFCM2dMVEx3WGVhai9yOU4zRzNsaWxKOFBZMVpnTGY1SU5VSEt0MU5vU2NPTXlpQWJ5TGlSa3hhbkpzL3lsSTRLUHQzcmlabFR1b2dnWWsvNkFhK2k2MVRRdHhxTHEvTE9URTI0MkNEdFkrbFFEa2hNU3hkMW1uV3ZjMU1DZjhLbkt4bXZhQ3FHWXFUczFSQkVuS2lyaGtSQWVQcmxUci92TENGM1JUMXJjWlNReDRaUVh3cnFqZ1RmaGZnS05aZ2s0QXpnTFlNMmZmVkp1Y2lDWnhyNG5adDY4d1Z0SlVuM1pEb0tqMDBTZVVPMWxYWDJ6Y0VSMzJXZUpudGx1OFo1aUJnZUx4YVZGZjdLOE1CSXgxbnRXS0ZoN1ExbC83UVluNmFrQ3ZwRWdibzhiUnkxVVlWS3pGVEVvaEhPOWl4eU1IUjRZQmVrMjZWdEFPNjdTSyIsIm1hYyI6ImMzMDdkNWNiMTM0N2U1ZTQ2MTBjYTM2N2IyZDEzYzAxYTMyN2U0ZmY4MzBlYjE4Yjk0NWYyYzYzYTZjNDhlZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+