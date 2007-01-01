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Главная Новости Благоустройство В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
Благоустройство

В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова

Местная жительница 7 октября опубликовало фото разрытых теплотрасс.
Дмитрий Ивьев
15:59 сегодня
1 1173
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- Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео, а работа стоит, - жалуется женщина.

В городской управе на это ответили, что на улице Платова уже завершаются работы.

- 90% домов уже на финальной стадии подключения, - говорится в разъяснении горуправы. - В течение нескольких дней отопление поступит в дома. Подрядчику направлены претензии и за невыполнение работ он будет оштрафован.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 сегодня
2 2873
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 сегодня
1 1155
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

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Василёк

а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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очень важная для нас информация

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VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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