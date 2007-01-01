В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова

Местная жительница 7 октября опубликовало фото разрытых теплотрасс.

- Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео, а работа стоит, - жалуется женщина.

В городской управе на это ответили, что на улице Платова уже завершаются работы.

- 90% домов уже на финальной стадии подключения, - говорится в разъяснении горуправы. - В течение нескольких дней отопление поступит в дома. Подрядчику направлены претензии и за невыполнение работ он будет оштрафован.