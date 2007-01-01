В Калуге погрузилась во тьму улица Широкая

Местный житель 6 октября рассказал, что уже около двух недель не горят фонари на участке от Социалистической, 12 до Широкой, 48.

- Не горит ни один фонарь, ходить попросту опасно, можно не заметить ямку и сломать ножку, - написал калужанин в соцсетях.

В городской управе подтвердили, что проблема есть.

- Специалисты планируют отремонтировать освещение в течение двух недель, - заявили в горуправе.