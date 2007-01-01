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Благоустройство

В Калуге погрузилась во тьму улица Широкая

Местный житель 6 октября рассказал, что уже около двух недель не горят фонари на участке от Социалистической, 12 до Широкой, 48.
Дмитрий Ивьев
11:48 сегодня
0 300
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- Не горит ни один фонарь, ходить попросту опасно, можно не заметить ямку и сломать ножку, - написал калужанин в соцсетях.

В городской управе подтвердили, что проблема есть.

- Специалисты планируют отремонтировать освещение в течение двух недель, - заявили в горуправе.

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Лента комментариев
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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
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