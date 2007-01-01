В Калуге погрузилась во тьму улица Широкая
Местный житель 6 октября рассказал, что уже около двух недель не горят фонари на участке от Социалистической, 12 до Широкой, 48.
- Не горит ни один фонарь, ходить попросту опасно, можно не заметить ямку и сломать ножку, - написал калужанин в соцсетях.
В городской управе подтвердили, что проблема есть.
- Специалисты планируют отремонтировать освещение в течение двух недель, - заявили в горуправе.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
Афиша