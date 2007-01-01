Тепло в калужские дома начнут подавать с 7-го октября
Решение продиктовано множеством обращений калужан по поводу холода в домах.
- Да, температура воздуха на улице пока не опустилась до нормативной для начала отопления в жилых домах. Но погода сырая и промозглая. От этого и в квартирах неуютно, - написал у себя на странице губернатор.
Главам администраций муниципалитетов поручено с завтрашнего дня начать подавать тепло в жилые дома.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....