Тепло в калужские дома начнут подавать с 7-го октября

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил Владислав Шапша.

Решение продиктовано множеством обращений калужан по поводу холода в домах.

- Да, температура воздуха на улице пока не опустилась до нормативной для начала отопления в жилых домах. Но погода сырая и промозглая. От этого и в квартирах неуютно, - написал у себя на странице губернатор.

Главам администраций муниципалитетов поручено с завтрашнего дня начать подавать тепло в жилые дома.