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Новость дня Благоустройство

В Калуге ищут владельца ворот

Ограда расположена в районе дома №22/21 на улице Октябрьской.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
0 279
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Городская управа 4 октября опубликовало объявление о поиске хозяина.

Собственник должен обратиться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Если у владельца не будет нужных документов, ворота могут снести.

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Лента комментариев
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 сегодня
8 7273
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 сегодня
8 7273
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
8 7273
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
8 7273
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

До сих пор наглая бесстыдно - бесплатная стоянка "слуг народа" на главной площади города.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
17:56 04.10
8 7273
elisei

😀идея классная,как велосипедист поддерживаю..

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
17:48 04.10
1 1964
нико

Наконец то что то для бабушек с дач.Но надо гнать оттуда перекупщиков.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
17:37 04.10
1 3500
Сталкер

"Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час." Серьезно? Я думал 35 рублей минута, в чем проблема для автомобилистов приехавших в по делам на часок-другой?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
16:40 04.10
8 7273
maks17

"Тот, что хотел проехать быстрее" - ФЕНОМЕНАЛЬНО! бедный русский язык...

...
Происшествия
В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
16:31 04.10
1 2231
ниссан

да сделайте платную парковку на пл. ленина перед правительством,да и вобще как деревья вырубают,так все улицы платными ,и для пеших и иных😀

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
15:58 04.10
8 7273
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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