В Калуге ищут владельца ворот
Ограда расположена в районе дома №22/21 на улице Октябрьской.
Городская управа 4 октября опубликовало объявление о поиске хозяина.
Собственник должен обратиться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Если у владельца не будет нужных документов, ворота могут снести.
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Question
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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