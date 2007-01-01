Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге

Авторами проекта «ВелоБотинок Циолковского» стали любители активного отдыха, экологические активисты, архитекторы и предприниматели.

Рабочая встреча с участием губернатора Калужской области прошла в пятницу, 4 октября.

Предполагается создание маршрута протяженностью 30 километров. В него входят две набережные, каменная дорога к монастырю в Подзавалье, Комсомольская роща, старая Окская железнодорожная ветка и другие территории.

Шапша назвал это отличным проектом. При это губернатор отметил, что реализовывать его нужно поэтапно. Глава региона предложил лично проехать по будущему маршруту на велосипеде.