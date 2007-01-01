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Благоустройство

Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге

Авторами проекта «ВелоБотинок Циолковского» стали любители активного отдыха, экологические активисты, архитекторы и предприниматели.
Дмитрий Ивьев
12:45 сегодня
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Рабочая встреча с участием губернатора Калужской области прошла в пятницу, 4 октября.

Предполагается создание маршрута протяженностью 30 километров. В него входят две набережные, каменная дорога к монастырю в Подзавалье, Комсомольская роща, старая Окская железнодорожная ветка и другие территории.

Шапша назвал это отличным проектом. При это губернатор отметил, что реализовывать его нужно поэтапно. Глава региона предложил лично проехать по будущему маршруту на велосипеде.

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Лента комментариев
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Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

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Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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