Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
Авторами проекта «ВелоБотинок Циолковского» стали любители активного отдыха, экологические активисты, архитекторы и предприниматели.
Рабочая встреча с участием губернатора Калужской области прошла в пятницу, 4 октября.
Предполагается создание маршрута протяженностью 30 километров. В него входят две набережные, каменная дорога к монастырю в Подзавалье, Комсомольская роща, старая Окская железнодорожная ветка и другие территории.
Шапша назвал это отличным проектом. При это губернатор отметил, что реализовывать его нужно поэтапно. Глава региона предложил лично проехать по будущему маршруту на велосипеде.
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