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Новость дня Благоустройство

В Калуге огородили опасный переход на площади Победы

Временный металлический забор там поставили в четверг, 3 октября.
Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
0 427
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- В ближайшее время приступим к установке стационарного леерного ограждения, чтобы безопасность калужан была обеспечена максимально, - заявили в управлении городского хозяйства.

Напомним, переходы там ликвидировали несколько дней назад, но пешеходов предупредить забыли.

Накануне оградой служила сигнальная лента и картонная коробка.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
16:12 сегодня
9 1766
maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
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15:53 сегодня
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mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

...
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В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
15:32 сегодня
9 1766
ecilop

это новость ради новости

...
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ecilop

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"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

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