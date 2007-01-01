В Калуге огородили опасный переход на площади Победы

Временный металлический забор там поставили в четверг, 3 октября.

- В ближайшее время приступим к установке стационарного леерного ограждения, чтобы безопасность калужан была обеспечена максимально, - заявили в управлении городского хозяйства.

Напомним, переходы там ликвидировали несколько дней назад, но пешеходов предупредить забыли.

Накануне оградой служила сигнальная лента и картонная коробка.