В Калуге огородили опасный переход на площади Победы
Временный металлический забор там поставили в четверг, 3 октября.
- В ближайшее время приступим к установке стационарного леерного ограждения, чтобы безопасность калужан была обеспечена максимально, - заявили в управлении городского хозяйства.
Напомним, переходы там ликвидировали несколько дней назад, но пешеходов предупредить забыли.
Накануне оградой служила сигнальная лента и картонная коробка.
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