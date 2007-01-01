В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
Там будут удалять сухие и аварийные посадки, сообщили 3 октября в управлении городского хозяйства.
Накануне на месте побывали члены мониторинговой группы. Они осмотрели деревья в районе перекрестка с улицей Войкова.
В управлении горхозяйства пояснили, что подрядчик работает с опережением графика.
На улицах, где ранее уже спилили деревья, будут удалять пни.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша