В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина

Там будут удалять сухие и аварийные посадки, сообщили 3 октября в управлении городского хозяйства.

Накануне на месте побывали члены мониторинговой группы. Они осмотрели деревья в районе перекрестка с улицей Войкова.

В управлении горхозяйства пояснили, что подрядчик работает с опережением графика.

На улицах, где ранее уже спилили деревья, будут удалять пни.