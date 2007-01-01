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Главная Новости Благоустройство В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
Новость дня Благоустройство

В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина

Там будут удалять сухие и аварийные посадки, сообщили 3 октября в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
08:24 сегодня
0 323
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Накануне на месте побывали члены мониторинговой группы. Они осмотрели деревья в районе перекрестка с улицей Войкова.

В управлении горхозяйства пояснили, что подрядчик работает с опережением графика.

На улицах, где ранее уже спилили деревья, будут удалять пни.

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Лента комментариев
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

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зачем нам в россии эти кенгуру? у нас медведи есть !

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Василёк

а что без картинок ? очень интересно что они там нарисовали 😀

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а зачем им комплект ? им главное капусту камерами стричь и в сопровождении холуев кататься. На это комплекта хватает.

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По мне хоть ведро одень и свечку держи, а ПДД соблюдай. А автомобилисты этого не делают, вот результат: https://www.kp40.ru/news/incidents/117035/

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ILR

То есть завтра вечером (судя по фото) на улице Калужской можно будет помыться, а потом бежать в 36 лицей за средствами индивидуальной защиты?.🤗

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ILR

Озвучьте потом сколько РЕАЛЬНО привилось в данных местах?...

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